15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Таких игроков нет ни у кого». Терзич — о составе сборной России по волейболу

«Таких игроков нет ни у кого». Терзич — о составе сборной России по волейболу
Комментарии

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал допуск российских сборных до международных турниров. Он также возглавлял женскую сборную России с 2022 по 2024 год.

«Ещё один конкурент и, на мой взгляд, сильнейший в мире, по крайней мере, если судить по составу игроков. Таких игроков нет ни у кого, но им будет невероятно сложно вернуться», — приводит слова Терзича meridiansport.rs.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.

Материалы по теме
Звёзды в деле! Кто войдёт в состав женской сборной России по волейболу?
Звёзды в деле! Кто войдёт в состав женской сборной России по волейболу?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android