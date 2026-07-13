«Таких игроков нет ни у кого». Терзич — о составе сборной России по волейболу

Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал допуск российских сборных до международных турниров. Он также возглавлял женскую сборную России с 2022 по 2024 год.

«Ещё один конкурент и, на мой взгляд, сильнейший в мире, по крайней мере, если судить по составу игроков. Таких игроков нет ни у кого, но им будет невероятно сложно вернуться», — приводит слова Терзича meridiansport.rs.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.