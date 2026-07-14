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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля
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Завтра, 15 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 15 июля, время московское:

  • 6:00. Канада — Аргентина;
  • 9:30. Бельгия — Куба;
  • 13:20. Япония — Италия;
  • 14:00. Германия — Словения;
  • 17:30. Украина — Иран;
  • 20:00. Болгария — Польша;
  • 21:00. Сербия — Турция.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная Японии. На второй строчке располагается национальная команда США, на третьей — Польша.

Победителем мужской Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале обыграла национальную команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
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