Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля

Завтра, 15 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 15 июля, время московское:

6:00. Канада — Аргентина;

9:30. Бельгия — Куба;

13:20. Япония — Италия;

14:00. Германия — Словения;

17:30. Украина — Иран;

20:00. Болгария — Польша;

21:00. Сербия — Турция.

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная Японии. На второй строчке располагается национальная команда США, на третьей — Польша.

Победителем мужской Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале обыграла национальную команду Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).