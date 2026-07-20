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США — Польша: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди мужчин 2026 начнется в 4:00 20 июля

Начало прямой видеотрансляции матча мужской Лиги наций по волейболу США — Польша
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20 июля в 4:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча предварительного этапа Лиги наций — 2026 по волейболу среди мужчин между сборными США и Польши. Игра пройдёт на «Нау Арене» в США.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций США – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (м) . Предварительный этап
20 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
США
Окончен
0 : 3
Польша
США: Андерсон - 13, Хейнс - 9, Дефалко - 8, МакГенри - 5, Аверилл - 3, Кристенсон - 2, Джендрик II - 1, Бриггз, Робинсон, Ма'а, Хартке, Чэмплин, Шоджи, Нидж
Польша: Боладзь - 16, Леон - 14, Лемански - 9, Форналь - 9, Семенюк - 4, Якубишак - 4, Сасак - 1, Попивчак, Коменда, Сливка, Шальпук, Гранечны, Новак, Фирлей

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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