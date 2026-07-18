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Бразилия — Польша: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Бразилия — Польша: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Бразилии и Польши. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Бразилия – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Польша
Бразилия: Соуза - 12, Лукарелли - 12, Гуалберто - 9, Биспо - 6, да Сильва - 5, Фернандес - 2, Бенто Бучмеюк - 1, Гонсалвес, Онорато, Нунес да Кунья Джуниор, Баррето, Крелинг, Насименто, Пуреса
Польша: Форналь - 13, Семенюк - 12, Боладзь - 12, Лемански - 7, Якубишак - 3, Коменда - 2, Новак - 2, Попивчак, Леон, Сливка, Шальпук, Гранечны, Бакай, Сасак

Сборная Бразилии встретится с Китаем в следующем матче предварительного этапа (19 июля). Польша сыграет с Францией 19 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) — 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) — 2026
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