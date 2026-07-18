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Франция — Польша: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Польша: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию
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В ночь с 18 на 19 июля состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Франции и Польши. Игра пройдёт на «Нау Арене» (Хоффман-Эстейтс, США). Встреча начнётся в 00:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Франция – Польша по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Буайе - 14, Потрон - 12, Энно - 11, Лиегбекедо - 10, Юэтс - 7, Бризар - 5, Фор - 4, Дюфло-Росси - 1, Тизи-Уалу, Дьез, Гейе, Маньен, Рамон, Пюжоль
Польша: Боладзь - 18, Леон - 13, Семенюк - 13, Лемански - 5, Новак - 3, Шальпук - 2, Якубишак - 2, Коменда - 1, Сливка - 1, Попивчак, Гранечны, Форналь, Сасак, Фирлей

Сборная Франции встретится с Болгарией в следующем матче предварительного этапа (20 июля). Польша сыграет с США 20 июля.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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