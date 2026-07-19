Сербия — Словения: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Сербии и Словении. Игра пройдёт на «Белград Арене» в Сербии. Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который будет состоять из четырёх четвертьфиналов, двух полуфиналов, а также матчей за бронзу и золото. Встречи финального раунда пройдут в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

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