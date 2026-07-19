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Сербия — Словения: во сколько начало матча предварительного этапа мужской Лиги наций 2026, где смотреть прямую трансляцию

Сербия — Словения: во сколько начало матча мужской Лиги наций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 19 июля, состоится матч предварительного этапа Лиги наций — 2026 среди мужчин между сборными Сербии и Словении. Игра пройдёт на «Белград Арене» в Сербии. Встреча начнётся в 21:00 мск. В прямом эфире матч покажет Okko.

Права на трансляцию матча мужской Лиги наций Сербия – Словения по волейболу в России принадлежат Okko.
Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 3
Словения
Сербия: Машулович - 15, Перич - 11, Маринович - 7, Неделькович - 5, Стефанович - 4, Машулович - 2, Негич, Ристич, Йовович, Куинджич, Батак, Брборич, Кулпинац, Кокеза
Словения: Муянович - 17, Можич - 14, Урнаут - 10, Козамерник - 6, Паенк - 5, Планиншич - 2, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Кржич, Кржич, Найдич, Шен

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который будет состоять из четырёх четвертьфиналов, двух полуфиналов, а также матчей за бронзу и золото. Встречи финального раунда пройдут в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

Календарь Лиги наций (м) – 2026
Турнирная таблица Лиги наций (м) – 2026
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