Ушёл из жизни Сергей Алексеев — член тренерского штаба сборной России по волейболу ОИ-2012

13 июля на 71-м году жизни скончался известный волейбольный тренер Сергей Алексеев. О его смерти сообщила пресс-служба казанского «Зенита», в котором он работал 13 лет.

Сергей Алексеев входил в тренерский штаб сборной России на победной Олимпиаде 2012 года в Лондоне. С 2008-го он занимал должность тренера по общей физической подготовке в главной команде «Зенита», а с 2021-го работал в «Академия-Казань». В предстоящем сезоне специалист должен был приступить к работе в молодёжной команде «Зенит-УОР».

За свою тренерскую карьеру Алексеев стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и 13-кратным чемпионом России.

Сергей Алексеев также работал в таких клубах, как «Белогорье», «МГТУ-Лужники» и женское московское «Динамо».