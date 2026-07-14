Мелисса Варгас вновь признана лучшим игроком недели женской Лиги наций

26-летняя диагональная Мелисса Варгас, которая сменила спортивное гражданство с кубинского на турецкое, признана лучшим игроком третьей недели предварительного этапа женской Лиги наций. Варгас также становилась MVP второй недели.

В первую неделю в этой номинации лучшей стала тоже турчанка — доигровщица Япрак Эркек. Напомним, победителя выбирают болельщики.

Турция завершила предварительный этап женской Лиги наций на четвёртом месте в турнирной таблице, уступив сборным США, Италии и Бразилии. В четвертьфинале соперником турчанок станет Канада, которая впервые в своей истории прошла в «Финал восьми» турнира.