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Мелисса Варгас вновь признана лучшим игроком недели женской Лиги наций

Мелисса Варгас вновь признана лучшим игроком недели женской Лиги наций
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26-летняя диагональная Мелисса Варгас, которая сменила спортивное гражданство с кубинского на турецкое, признана лучшим игроком третьей недели предварительного этапа женской Лиги наций. Варгас также становилась MVP второй недели.

В первую неделю в этой номинации лучшей стала тоже турчанка — доигровщица Япрак Эркек. Напомним, победителя выбирают болельщики.

Турция завершила предварительный этап женской Лиги наций на четвёртом месте в турнирной таблице, уступив сборным США, Италии и Бразилии. В четвертьфинале соперником турчанок станет Канада, которая впервые в своей истории прошла в «Финал восьми» турнира.

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