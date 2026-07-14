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Брянский: вектор развития мирового волейбола движется в сторону России

Брянский: вектор развития мирового волейбола движется в сторону России
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский после допуска национальной команды до международных турниров отметил тенденции в развитии мирового волейбола.

«Вектор развития мирового волейбола таков, что он движется в сторону России. Очень многие топовые команды стремятся играть в тот волейбол, который демонстрировала и демонстрирует сборная нашей страны. Силовой, атлетичный, мощный… Мы всегда проповедовали подобный подход — с качественной силовой подачей, высоким блоком — и другие страны у нас учатся.

Посмотрите, например, на болгар, финалистов последнего чемпионата мира. Все игроки стартовой шестёрки, включая связку — под или за два метра [ростом], все играют очень агрессивно. Или возьмите сборную США — сейчас американцы нашли двух диагональных ростом за 210 сантиметров, центральные блокирующие у них тоже высокие.

То есть амбициозные команды, которые хотят претендовать на высокие места, делают ставку на наш силовой и атлетичный стиль. Мы всегда задавали этот тренд — и поэтому точно не затеряемся на мировой арене после возвращения», — приводит слова Брянского legalbet.

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