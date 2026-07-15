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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля
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Сегодня, 15 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 15 июля (время — московское):

6:00. Канада — Аргентина;
9:30. Бельгия — Куба;
13:20. Япония — Италия;
14:00. Германия — Словения;
17:30. Украина — Иран;
20:00. Болгария — Польша;
21:00. Сербия — Турция;
00:00 (16 июля). Франция — Бразилия;
4:00 (16 июля). США — Китай.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Календарь матчей Лиги наций — 2026
Турнирная таблица Лиги наций — 2026
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Новости. Волейбол
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