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Патрушев: Россия готова проводить международные турниры по волейболу

Патрушев: Россия готова проводить международные турниры по волейболу
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Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев заявил, что в России готовы заниматься организацией международных турниров на территории страны.

«Мы с удовольствием будем готовы принять международные соревнования по волейболу в России. Нашей стране предстояло провести в 2022 году чемпионат мира по волейболу среди мужчин, который, как считали специалисты, должен был стать лучшим в истории. Специально к турниру готовились современные волейбольные арены по всей стране – а в Кемерове, например, так и вовсе арена строилась с нуля. Но под давлением Запада тот чемпионат в России не состоялся. И, если нашей стране вновь дадут право проводить волейбольные чемпионаты разных уровней, мы сделаем это на самом высоком уровне», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

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