Патрушев перечислил самые яркие победы российских волейболистов

Председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев ответил на вопрос о самых ярких, по его мнению, победах российских волейболистов.

«Конечно же, игра наших женщин на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, которые они выиграли. Массу ярких впечатлений подарило золото олимпийского Лондона у мужской сборной. В 2019 году сборная России стала победителем впервые в истории чемпионатов мира по пляжному волейболу. К сожалению, на Олимпиаде в Токио наша пара завоевала только серебро», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

Ранее, 8 июля, Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов.