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Мужская сборная Японии одержала девятую подряд победу в рамках Лиги наций — 2026

Мужская сборная Японии одержала девятую подряд победу в рамках Лиги наций — 2026
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Сегодня, 15 июля, проходят матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. Сборная Японии одержала девятую подряд победу, обыграв волейболистов из Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12).

Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июля 2026, среда. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 2
Италия
Япония: Нисида, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Томита, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан
Италия: Лауренцано, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Руссо, Мати, Боволента

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результат матча 15 июля:

  • Япония — Италия — 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12).

Далее японские спортсмены встретятся с представителями Канады, а итальянцы сыграют с Бельгией.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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