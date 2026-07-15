Мужская сборная Японии одержала девятую подряд победу в рамках Лиги наций — 2026

Сегодня, 15 июля, проходят матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. Сборная Японии одержала девятую подряд победу, обыграв волейболистов из Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12).

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результат матча 15 июля:

Япония — Италия — 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12).

Далее японские спортсмены встретятся с представителями Канады, а итальянцы сыграют с Бельгией.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира.