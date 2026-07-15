Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 16 июля
Завтра, 16 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 16 июля (время московское):
- 00:00. Франция — Бразилия;
- 04:00. США — Китай;
- 09:30. Бельгия — Италия;
- 13:20. Япония — Канада;
- 17:30. Иран — Германия;
- 21:00. Сербия — Украина;
- 00:00 (17 июля). Китай — Франция.
Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у рекордсменов — России и Франции.
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