Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 16 июля

Завтра, 16 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 16 июля (время московское):

00:00. Франция — Бразилия;

04:00. США — Китай;

09:30. Бельгия — Италия;

13:20. Япония — Канада;

17:30. Иран — Германия;

21:00. Сербия — Украина;

00:00 (17 июля). Китай — Франция.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у рекордсменов — России и Франции.