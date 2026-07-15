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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 16 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 16 июля
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Завтра, 16 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 16 июля (время московское):

  • 00:00. Франция — Бразилия;
  • 04:00. США — Китай;
  • 09:30. Бельгия — Италия;
  • 13:20. Япония — Канада;
  • 17:30. Иран — Германия;
  • 21:00. Сербия — Украина;
  • 00:00 (17 июля). Китай — Франция.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у рекордсменов — России и Франции.

Календарь матчей Лиги наций - 2026
Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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