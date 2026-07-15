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Тренер Анастази резко высказался о допуске российских волейболистов с флагом и гимном

Тренер Анастази резко высказался о допуске российских волейболистов с флагом и гимном
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Итальянский волейбольный тренер Андреа Анастази резко высказался о возвращении сборной России на международные соревнования с флагом и гимном.

«Я очень удивлён. Не ожидал такого развития событий, особенно учитывая ужасное отношение России к Украине. У меня много украинских друзей, которых я искренне люблю, мне очень жаль, что Международный олимпийский комитет решил вернуть Россию в мировой спорт. Конечно, рассчитываю на то, что руководство волейбола заблокирует это решение, поскольку оно уж точно никому не принесёт ничего хорошего.

Мне очень жаль, что так происходит. Россия стремится диктовать свои правила и навязывать свою волю. Надеюсь, что наши польские друзья также сделают всё возможное, чтобы оказать давление и добиться того, чтобы Россия оставалась исключённой из европейских волейбольных структур», – приводит слова Анастази газета «Меридиан-Спорт».

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