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«Я буду добиваться места в составе». Доигровщица «Локомотива» — о сборной России

«Я буду добиваться места в составе». Доигровщица «Локомотива» — о сборной России
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28-летняя доигровщица калининградского «Локомотива» Ирина Капустина прокомментировала допуск российской сборной до международных турниров и рассказала о своих планах, связанных с национальной командой.

«Конечно счастлива, очень хочу снова поиграть на мировом уровне. Я уже выступала в Лиге наций и на чемпионате Европы. Это интересно, необычная атмосфера, новые команды. Волейбол высочайшего класса. Конечно, в первой время нам придется непросто, но я уверена – мы справимся.

Очень хочется попасть на Олимпиаду. Но понимаю, что в сборной огромная конкуренция, будет непросто. Тем не менее я буду добиваться места в составе, тренироваться, доказывать, что могу. Постараюсь сделать всё, что в моих силах», – приводит слова Капустиной пресс-служба клуба на официальном сайте.

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