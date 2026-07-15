Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 15 июля

Сегодня, 15 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 15 июля:

Канада — Аргентина— 2:3 (26:24, 25:22, 23:25, 13:25, 17:19);

Бельгия — Куба— 0:3 (23:25, 19:25, 20:25);

Япония — Италия — 3:2 (24:26, 25:19, 25:20, 23:25, 15:12);

Германия — Словения — 1:3 (17:25, 17:25, 25:23, 26:28);

Украина — Иран — 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19);

Болгария — Польша — 0:3 (19:25, 17:25, 17:25);

Сербия — Турция — 0:3 (23:25, 19:25, 18:25);

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная Японии. На второй строчке располагается национальная команда Словении, на третьей — США.