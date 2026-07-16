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«Наконец дождались!» Тренер мужской сборной России Брянский – о допуске волейболистов

«Наконец дождались!» Тренер мужской сборной России Брянский – о допуске волейболистов
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский поделился эмоциями от решения Международной федерации волейбола (FIVB) о допуске российских команд к соревнованиям под своей эгидой.

— Поздравлять нужно всех российских любителей волейбола, всех игроков, тренеров и специалистов. Мы ждали, ждали — и наконец дождались! Конечно, эмоции — самые позитивные. Помимо всего прочего, это дополнительная мотивация для всех участников российского волейбольного процесса. Ну а главное — это возможности, которые перед всеми нами вновь открываются.

Я считаю, что FIVB после рекомендации МОК вынесла совершенно логичное решение — и хочется выразить благодарность Международной федерации волейбола за то, что это решение получилось максимально оперативным. Это вызывает гордость за крепкие позиции нашего волейбола и ВФВ на международной арене. Россия — это очень весомая часть мирового волейбольного сообщества. И, конечно, скорость реакции FIVB на решение МОК об этом наглядно свидетельствует. Волейбольное сообщество — во всяком случае, бо́льшая его часть — ожидала возвращения нашей сборной. Ну и не будем забывать о том, что наша национальная команда даже сейчас занимает в рейтинге FIVB третье место. У нашей сборной сильная репутация, это команда с мировым именем, способная влиять на медальные расклады на турнирах любого ранга. Действия FIVB демонстрируют искреннее желание как можно скорее интегрировать российские команды в международные соревнования. И уже ведётся предметная работа по этому вопросу.

— Понятно, что на чемпионат Европы-2026 наша сборная почти наверняка не попадёт, все группы уже сформированы. А когда можно ждать сборные России на официальных турнирах?
— Самый реалистичный расклад — Лига наций – 2027. На мой взгляд, в текущей ситуации это самое быстрое, что можно сделать, — приводит слова Брянского Legalbet.

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