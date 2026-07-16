Мужская сборная Японии выиграла 10-й матч подряд в Лиге наций и вышла в плей-офф турнира

Мужская сборная Японии одержала 10-ю победу подряд в рамках предварительного этапа Лиги наций – 2026, обыграв Канаду со счётом 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11).

Волейбол. Лига наций — 2026. Предварительный этап, мужчины:

Япония – Канада – 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11).

За два тура до окончания предварительного этапа сборная Японии не потерпела ни одного поражения, обыграв, помимо Канады, также команды Украины, Польши, Китая, Словении, Сербии, Ирана, США, Франции и Италии. Таким образом, японские волейболисты обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).