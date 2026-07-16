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Сборная Сербии обыграла Украину в матче предварительного этапа Лиги наций — 2026 у мужчин

Сборная Сербии обыграла Украину в матче предварительного этапа Лиги наций — 2026 у мужчин
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Волейболисты Сербии обыграли сборную Украины в матче предварительного этапа Лиги наций – 2026 у мужчин. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23).

Волейбол. Лига наций — 2026. Предварительный этап, мужчины:

Сербия – Украина – 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23).

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши, которая в финале прошлогоднего розыгрыша одолела Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у рекордсменов — России и Франции.

Таблица Лиги наций - 2026
Календарь Лиги наций - 2026
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