Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 16 июля

Сегодня, 16 июля, прошли встречи предварительного этапа волейбольной Лиги наций – 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2026. Результаты матчей на 16 июля (мужчины):

Франция — Бразилия – 0:3 (23:25, 23:25, 19:25);

США — Китай – 3:0 (25:19, 25:13, 25:20);

Бельгия — Италия – 0:3 (20:25, 22:25, 22:25);

Япония — Канада – 3:2 (18:25, 24:26, 29:27, 25:19, 15:11);

Иран — Германия – 3:2 (25:22, 26:28, 18:25, 25:20, 15:12);

Сербия — Украина – 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23).

Первое место в турнирной таблице Лиги наций занимает сборная Японии. На второй строчке располагается национальная команда США, на третьей — Польша.