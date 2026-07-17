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Определились составы групп мужской Лиги чемпионов в сезоне-2026/2027

Определились составы групп мужской Лиги чемпионов в сезоне-2026/2027
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Определились составы групп Лиги чемпионов по волейболу среди мужских клубов в сезоне-2026/2027. Жеребьёвка распределила команды на пять групп.

Группа А: «Берлин» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Панатинаикос» (Греция), победитель квалификации.

Группа B: «Перуджа» (Италия), «Зираат Банккарт» (Турция), «Монпелье» (Франция), «Динамо Бухарест» (Румыния).

Группа С: «Заверце» (Польша), «Люнебург» (Германия), «Карловарско» (Чехия), «Гуагуас Лас-Пальмас» (Испания).

Группа D: «Чивитанова» (Италия), «Варшава» (Польша), «Маасейк» (Бельгия), «Трентино» (Италия).

Группа E: «Люблин» (Польша), «Верона» (Италия), «Тур» (Франция), победитель квалификации.

Последние две команды попадут в группы после квалификации.

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