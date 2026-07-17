Определились составы групп женской Лиги чемпионов в сезоне-2026/2027

Определились составы групп Лиги чемпионов по волейболу среди женских клубов в сезоне-2026/2027. Жеребьёвка распределила команды на пять групп.

Группа А: «Вакифбанк» (Турция), «Уни Ополе» (Польша), «Мюлуз» (Франция), победитель квалификации.

Группа B: «Конельяно» (Италия), «Жешув» (Польша), «Дрезден» (Германия), «Новара» (Италия).

Группа С: «Фенербахче» (Турция), «Веро Воллей Милан» (Италия), «Леваллуа Париж» (Франция), «Будапешт» (Венгрия).

Группа D: «Скандиччи» (Италия), «Экзачибаши» (Турция), «Тент» (Сербия), победитель квалификации.

Группа E: «Будовляны Лодзь» (Польша), «Зуль» (Германия), «Волунтари» (Румыния), «Галатасарай» (Турция).

Последние две команды попадут в группы после квалификации.