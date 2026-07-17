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Испания впервые в истории примет женский чемпионат Европы

Испания впервые в истории примет женский чемпионат Европы
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В испанском городе Лас-Пальмас пройдут матчи группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу – 2028. Об этом сообщает пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола. Ранее на территории этой страны никогда не проводился чемпионат Европы среди взрослых.

Помимо Испании, турнир примут ещё три страны, которые пока не определены.

В 2026 году женский чемпионат Европы по волейболу пройдёт в Турции, Азербайджане, Чехии и Швеции. Действующей победительницей турнира является команда Турции, в финале в 2023 году одолевшая сборную Сербии со счётом 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

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