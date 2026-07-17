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Женская сборная России по волейболу вновь проведёт товарищеские матчи с Сербией

Женская сборная России по волейболу вновь проведёт товарищеские матчи с Сербией
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Женская сборная России по волейболу проведёт товарищеские матчи со сборной Сербии. Об этом сообщила пресс-служба калининградского «Локомотива» на официальном сайте.

Клуб опубликовал список спортсменок «Локомотива», которые вошли в состав национальной команды. Дарья Киселёва и Ирина Капустина в составе сборной проведут учебно-тренировочный сбор в Новогорске, а дальше отправятся в Белград на товарищеские встречи со сборной Сербии.

В 2025 году мужские и женские сборные России и Сербии сыграли товарищеские матчи в рамках Кубка Первого канала.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.

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