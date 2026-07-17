США обыграли Бразилию и вышли в плей-офф Лиги наций

Сборная США по волейболу обыграла команду Бразилии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Итоговый счёт — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Благодаря этой победе сборная США вышла в плей-офф Лиги наций. Это уже вторая команда, гарантировавшая себе место в финальной восьмёрке. Первой сборной, которая гарантировала себе путёвку в плей-офф, была национальная команда Японии.

У американской команды восемь побед и два поражения. До конца предварительного этапа у неё остаётся всего два матча. Сборная США в любом случае уже не опустится ниже шестого места (проходных мест семь), что гарантирует выход в плей-офф.