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США обыграли Бразилию и вышли в плей-офф Лиги наций

США обыграли Бразилию и вышли в плей-офф Лиги наций
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Сборная США по волейболу обыграла команду Бразилии в рамках предварительного этапа Лиги наций. Итоговый счёт — 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Бразилия

Благодаря этой победе сборная США вышла в плей-офф Лиги наций. Это уже вторая команда, гарантировавшая себе место в финальной восьмёрке. Первой сборной, которая гарантировала себе путёвку в плей-офф, была национальная команда Японии.

У американской команды восемь побед и два поражения. До конца предварительного этапа у неё остаётся всего два матча. Сборная США в любом случае уже не опустится ниже шестого места (проходных мест семь), что гарантирует выход в плей-офф.

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