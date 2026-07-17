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Китайская связующая Чень Синьтун стала игроком волейбольного клуба «Енисей»

Китайская связующая Чень Синьтун стала игроком волейбольного клуба «Енисей»
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Связующая китаянка Чень Синьтун в предстоящем сезоне будет выступать за ЖВК «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фото: ВК «Енисей»

На протяжении своей карьеры волейболистка в основном играла в Китае — за «Тяньцзинь Бохай Банк» (2012/2013 и 2019-2023), «Пекин» (2015-2019), «Шеньчжэнь Чжунсай» (2023/2024 и 2025/2026). Также китаянка провела сезон в корейском клубе «Хвасеонг» (2024/2025).

В составе сборной команды Китая спортсменка стала чемпионкой мира среди молодёжных команд U21 (2013) и победителем чемпионата Азии (2018).

На клубном уровне на её счету два чемпионства Китая, победа на клубном чемпионате Азии и Китайских национальных играх.

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