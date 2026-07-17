Артём Вольвич прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион Европы российский волейболист Артём Вольвич высказался о переходе из «Зенита-Казань» в санкт-петербургский «Зенит».

— Какие главные факторы предопределили твой переход в петербургский «Зенит»?

— Факторов много. Наверное, главный из них — то, какой коллектив подобрался в петербургском «Зените» и какой тренер эту команду возглавляет. Плюс — самые амбициозные цели и задачи клуба. Мне предельно чётко объяснили, что меня ждёт и чего ожидают от меня — и я сделал свой выбор.

— С Алекно обсуждал свою роль в «Зените»? И вообще, фигура главного тренера насколько важную роль сыграла при переходе?

— Что можно ещё сказать про Алекно? Это один из столпов российского волейбола. В особых представлениях с моей стороны этот тренер не нуждается. В принципе, весь тренерский штаб «Зенита» очень интересный. И с Томазо Тотоло я работал раньше, и с Денисом Поповым тоже.

Плюс очень интересный иранский специалист, отвечающий за физическую подготовку, Хаббаз Мехди. Его работа в первую очередь нацелена на предотвращение травматизма, и только во вторую — собственно на улучшение физических кондиций. Подход интересный. Никто не жаловался, все ребята относятся к этому хорошо. В общении за пределами зала Хаббаз — интеллигентнейший и добрейший человек. Но в зале спрашивает с тебя всегда по полной программе. И даже когда ты выкладываешься на 100%, он требует, чтобы ты выкладывался на 110, доставал из своего организма какие-то дополнительные сверхресурсы. Это прикольно, интересно и полезно. Не всем тренерам это дано. Например, в «Зените-Казань» тренером по ОФП работал Михаил Вихневич. И вот он тоже душа-парень за пределами арены, но очень требовательный и строгий человек, который просит выполнять работу максимально качественно — внутри зала, — приводит слова Вольвича Legalbet.