36-летний Вольвич: возраст — всего лишь цифра, я на нём не зацикливаюсь

Серебряный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион Европы российский волейболист Артём Вольвич рассказал, каково это — быть профессиональным спортсменом в 36 лет.

«Мне кажется, что возраст — это всего лишь цифра. Я на своём возрасте не зацикливаюсь, и поэтому никаких проблем по этому поводу у меня нет.

В команде всегда есть молодые ребята — и это для тебя очень классный и мощный стимул. Ты смотришь, как они работают, и стараешься от них не отставать.

Конечно, я знаю возможности своего организма. Мне, например, нужно гораздо меньше волейбольных тренировок, чем юным ребятам. Есть определённый багаж опыта, я знаю, на что обращать внимание в первую очередь, на чём концентрироваться. Грубо говоря, мне достаточно неделю поработать с мячом — и я готов к соревнованиям. Если, конечно, перед этим заложена хорошая база физики. Ну а собственно физическая работа — её действительно с возрастом становится больше в разы. Это касается и индивидуальной работы перед сезоном, и работы на сборах, и работы непосредственно при подготовке к матчам», — приводит слова Вольвича Legalbet.