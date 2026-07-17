Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 18 июля

Завтра, 18 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 18 июля (время московское):

00:00. Китай — Болгария;

04:00. Бразилия — Польша;

07:00. Канада — Куба;

13:20. Аргентина — Италия;

17:30. Турция — Словения;

21:00. Сербия — Германия;

00:00 (19 июля). Франция — Польша.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у рекордсменов — России и Франции.