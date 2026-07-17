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«Не хочу смешить бога». Артём Вольвич — о планах после завершения карьеры

«Не хочу смешить бога». Артём Вольвич — о планах после завершения карьеры
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, двукратный чемпион Европы 36-летний российский волейболист Артём Вольвич не стал раскрывать свои планы на случай завершения карьеры.

— На какой срок подписан контракт с «Зенитом»? И уже задумывался над тем, чем будешь заниматься после завершения карьеры?
— Контракт — на один сезон, дальше посмотрим. Ну а чем буду заниматься после карьеры… Планов и идей очень много. Но если хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Я не хочу смешить ни бога, ни кого-то ещё, поэтому пока о своих планах после карьеры рассказывать не буду. Да и в любом случае пока я целиком и полностью сосредоточен на выступлениях за «Зенит». Фокусируюсь только на этом, — приводит слова Вольвича Legalbet.

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