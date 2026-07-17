Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций
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Сегодня, 17 июля, проходят матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. Сборная Японии одержала 11-ю подряд победу, обыграв волейболистов из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).
Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Бельгия
Япония: Каи - 18, Мияура - 11, Оцука - 7, Ямаути - 7, Нисимото - 5, Фукацу - 1, Такахаси - 1, Нисида, Онодэра, Томита, Огава, Исикава, Ямамото, Эйро
Бельгия: Реджерс - 20, Ротти - 9, Д'Хеер - 8, Фафшампс - 6, Пласки - 4, Батенс - 3, Франсен, Ван Хойвеген, Вервимп, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Колсон, Ван Генехтен
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результат матча 17 июля:
Япония — Бельгия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).
В четвертьфинале сборная Японии сыграет против представителей Китая, прошедших в финальный этап Лиги наций на правах хозяев и имеющих самую низкую позицию среди всех участников плей-офф.
Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).
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