15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Канада — Куба. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций

Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций
Комментарии

Сегодня, 17 июля, проходят матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. Сборная Японии одержала 11-ю подряд победу, обыграв волейболистов из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Лига наций (м) . Предварительный этап
17 июля 2026, пятница. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Бельгия
Япония: Каи - 18, Мияура - 11, Оцука - 7, Ямаути - 7, Нисимото - 5, Фукацу - 1, Такахаси - 1, Нисида, Онодэра, Томита, Огава, Исикава, Ямамото, Эйро
Бельгия: Реджерс - 20, Ротти - 9, Д'Хеер - 8, Фафшампс - 6, Пласки - 4, Батенс - 3, Франсен, Ван Хойвеген, Вервимп, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Колсон, Ван Генехтен

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результат матча 17 июля:

Япония — Бельгия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

В четвертьфинале сборная Японии сыграет против представителей Китая, прошедших в финальный этап Лиги наций на правах хозяев и имеющих самую низкую позицию среди всех участников плей-офф.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Турнирная таблица Лиги наций (м)
Календарь Лиги наций (м)
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android