Сборная Японии гарантировала себе первое место по итогам предварительного этапа Лиги наций

Сегодня, 17 июля, проходят матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. Сборная Японии одержала 11-ю подряд победу, обыграв волейболистов из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Результат матча 17 июля:

Япония — Бельгия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

В четвертьфинале сборная Японии сыграет против представителей Китая, прошедших в финальный этап Лиги наций на правах хозяев и имеющих самую низкую позицию среди всех участников плей-офф.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).