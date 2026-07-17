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«Нас обманут». Глава украинской федерации волейбола — о возможном матче с Россией

«Нас обманут». Глава украинской федерации волейбола — о возможном матче с Россией
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Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал, что планирует делать украинская сборная, если ей предстоит сыграть матч со сборной России.

«Что делать, если мы окажемся в одном матче группового этапа турнира, где россияне получат право участвовать. Если мы не будем играть, опустимся с 13-го места в рейтинге примерно на 50-е. Кому от этого будет лучше? Кому это поможет? Россиянам. Так что нас снова обманут.

Второй вариант — драться. Если придётся играть с россиянами, придётся стиснуть зубы и победить. Конечно, мы не будем пожимать им руки, никаких рукопожатий или приветствий не будет. Будем вести себя так, будто сражаемся за свою жизнь», — приводит слова Мельника польский портал sportowefakty.wp.pl.

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