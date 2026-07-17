Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 17 июля

Сегодня, 17 июля, прошли встречи предварительного этапа волейбольной Лиги наций – 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2026. Результаты матчей на 17 июля (мужчины):

Китай – Франция – 0:3 (21:25, 19:25: 20:25);

США – Бразилия – 3:0 (25:23, 25:19, 25:18);

Куба – Аргентина – 3:2 (17:25, 25:19, 22:25, 25:21, 15:12);

Япония — Бельгия — 3:0 (25:20, 25:22, 25:16);

Турция – Украина – 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11);

Иран – Словения – 0:3 (25:27, 19:25, 24:26).

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).