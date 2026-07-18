Сборная Канады вылетела из мужской волейбольной Лиги наций

Мужская сборная Канады по волейболу покинет Лигу наций из-за неудовлетворительных результатов по ходу предварительного этапа турнира. Сегодня, 18 июля, Канада проиграла Кубе со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 27:29).

За один тур до завершения этапа канадская команда, как и Китай, одержала только одну победу, она имеет в активе 10 очков. Ближайшие конкуренты Канады в турнирной таблице – Иран, Аргентина, Куба и Бельгия – выиграли по три матча.

Таким образом, Канада не сможет оказаться выше предпоследнего места. Китайская сборная, которая располагается в таблице ниже канадской, по регламенту не сможет покинуть турнир на правах хозяев финального этапа Лиги наций.

В турнире принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.