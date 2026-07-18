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Сборная Канады вылетела из мужской волейбольной Лиги наций

Сборная Канады вылетела из мужской волейбольной Лиги наций
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Мужская сборная Канады по волейболу покинет Лигу наций из-за неудовлетворительных результатов по ходу предварительного этапа турнира. Сегодня, 18 июля, Канада проиграла Кубе со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 27:29).

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 07:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Куба
Канада: Варга - 15, Шварц - 11, Янг - 8, Гайма - 6, Хоу - 6, Эльгерт - 2, Эшенко, Херр, Сиксна, Хофер, Кентшински, Гринидж, Холландс, Пиклик
Куба: Лопес - 16, Эррера - 14, Вильсон - 9, Массо - 7, Атьес - 7, Тондике - 3, Гомес - 1, Гонсалес - 1, Карденас, Гарсия, Диас, Арречеа, Суарес

За один тур до завершения этапа канадская команда, как и Китай, одержала только одну победу, она имеет в активе 10 очков. Ближайшие конкуренты Канады в турнирной таблице – Иран, Аргентина, Куба и Бельгия – выиграли по три матча.

Таким образом, Канада не сможет оказаться выше предпоследнего места. Китайская сборная, которая располагается в таблице ниже канадской, по регламенту не сможет покинуть турнир на правах хозяев финального этапа Лиги наций.

В турнире принимают участие 18 национальных команд. Восемь лучших сборных выйдут в финальный раунд, который пройдёт в китайском Нинбо. Действующим победителем турнира является Польша.

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