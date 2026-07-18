Воспитанник новосибирского «Локомотива» Андрей Ефремов продолжит карьеру в Париже

20-летний блокирующий волейбольного клуба «Локомотив-СШОР» Новосибирск Андрей Ефремов продолжит карьеру в парижском «Пари Волей». Об этом сообщил официальный телеграм-канал Молодёжной волейбольной лиги.

Ефремов представлял «Локомотив-СШОР» с 2022 года. За время карьеры в новосибирском клубе волейболист становился серебряным призёром Молодежной лиги (2023), а также выигрывал её в сезоне-2024/2025. В 2025 году Ефремов в составе клуба стал обладателем Кубка молодёжной лиги.

Клуб «Пари Волей» выступает в Лиге А и делит статус самого титулованного клуба страны с «Пари ЮК». Последний раз клуб выигрывал чемпионат Франции в 2016 году.