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Италия — Нидерланды: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди женщин 2026 начнется в 11:00 22 июля

Начало прямой видеотрансляции матча женской Лиги наций по волейболу Италия — Нидерланды
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22 июля в 11:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин между сборными Италии и Нидерландов. Игра пройдёт на арене «Макао Ист Азиан Геймс Дом» в Макао.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (ж) . 1/4 финала
22 июля 2026, среда. 11:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Нидерланды
Италия: Антропова - 15, Силла - 11, Фар - 10, Данези - 9, Нервини - 7, Орро - 5, Эгону - 1, Оморуйи - 1, Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Нвакалор, Джованнини
Нидерланды: Дамбринк - 13, Кноллема - 9, Байенс - 6, ван де Воссе - 5, Янсен - 4, Стют - 3, Яспер - 2, Вос - 1, Тен Бринке, Яспер, ван Ален, Бонгартс, Кок, Ресинк

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. После предварительного этапа в финальный раунд вышли сборные США, Турции, Канады, Бразилии, Японии, Италии, Нидерландов. Китай прошёл в качестве страны, принимающей финальный этап соревнования. Действующим победителем турнира является Италия.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь плей-офф Лиги наций (ж) – 2026
Сетка плей-офф Лиги наций (ж) – 2026
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