Начало прямой видеотрансляции матча женской Лиги наций по волейболу Италия — Нидерланды

22 июля в 11:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин между сборными Италии и Нидерландов. Игра пройдёт на арене «Макао Ист Азиан Геймс Дом» в Макао.

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. После предварительного этапа в финальный раунд вышли сборные США, Турции, Канады, Бразилии, Японии, Италии, Нидерландов. Китай прошёл в качестве страны, принимающей финальный этап соревнования. Действующим победителем турнира является Италия.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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