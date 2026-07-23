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Турция — Канада: прямая трансляция матча Лиги наций по волейболу среди женщин 2026 начнется в 11:00 23 июля

Начало прямой видеотрансляции матча женской Лиги наций по волейболу Турция — Канада
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23 июля в 11:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1/4 финала Лиги наций — 2026 по волейболу среди женщин между сборными Турции и Канады. Игра пройдёт на арене «Макао Ист Азиан Геймс Дом» в Макао.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига наций (ж) . 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 11:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Канада
Турция: Варгас - 27, Баладын - 14, Гюнеш - 12, Айдын - 11, Джек - 5, Шахин - 5, Орге Гюнер, Озбай, Шахин, Акарчесме, Уяник, Озден, Эркек, Башйолджу
Канада: Ван Рик - 27, Грэй - 14, Гезен - 14, Токбуом - 7, Мальо - 5, Смрек - 4, Франсен - 1, Георгиадис, Уайт, Эрбен-Бейкер, Митрович, Джонсон, Джост, Андулаевич

В соревновании принимают участие 18 национальных команд. После предварительного этапа в финальный раунд вышли сборные США, Турции, Канады, Бразилии, Японии, Италии, Нидерландов. Китай прошёл в качестве страны, принимающей финальный этап соревнования. Действующим победителем турнира является Италия.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь плей-офф Лиги наций (ж) – 2026
Сетка плей-офф Лиги наций (ж) – 2026
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