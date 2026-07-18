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Костюкевич назвала главную ударную силу женской сборной России по волейболу

Костюкевич назвала главную ударную силу женской сборной России по волейболу
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Либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич оценила поколение российских волейболисток, которому предстоит защищать честь страны после возвращения на международные турниры.

«Я считаю, прямо сейчас у нас – очень хорошее поколение! Есть доигровщики и диагональные очень высокого уровня – и те, кто играет в России, и те, кто выступает за границей. Высокие, мощные. Наша сборная всегда брала своё за счёт атлетизма, физики – и сейчас есть все предпосылки для успешных выступлений. Марина Маркова, Арина Федоровцева… Подрастает ещё одна хорошая диагональная, Елизавета Протопопова, мне очень импонирует её манера игры.

Так что сборную, скорее всего, ожидает серьёзная смена поколений. Хотя, наверное, тренерский штаб продолжит вызывать и опытных волейболисток на подмогу. Но всё-таки главная ударная сила российского волейбола сейчас – это молодые девчонки до 25 лет», – приводит слова Костюкевич overbetting.ru.

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