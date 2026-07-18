Либеро «Локомотива» оценила уровень женской сборной России

30-летняя либеро «Локомотива» Ольга Костюкевич оценила уровень женской сборной России и рассказала, хватит ли национальной команде времени для подготовки к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

«Если всё будет хорошо с сыгранностью и селекцией – в топ-5 наша команда вполне может быть.

Хватит ли нашей сборной времени до Олимпиады в Лос-Анджелесе? А почему нет? Не думаю, что с этим возникнут какие-то сложности. Время до Олимпиады ещё есть, целых два года.

Конечно, сыграть на Олимпиаде – это главная мечта любого спортсмена – с самого детства. Даже не то что выиграть медаль, а просто принять участие в Олимпиаде – это уже счастье и повод для гордости. Спортсмен в любом возрасте мечтает о медалях Игр – и в 10 лет, и в 20, и 30», – приводит слова Костюкевич overbetting.ru.