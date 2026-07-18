«Мы готовы на 100%!» Богдан — о допуске сборной России до международных турниров

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан прокомментировал допуск российских волейбольных сборных до международных турниров и оценил уровень подготовки национальной команды.

«Нас допустили на международные соревнования. Наша федерация первая из командных видов спорта, которая сразу на следующий день выпустила новость о том, что волейбол допущен. Поэтому всё супер, очень ждём! Надеюсь, ничего нам не помешает. Я думаю, что мы готовы на 100%!» — сказал Богдан в телеграм-канале «Олимпийский сегодня».

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропустят.