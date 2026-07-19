Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 18 июля

Вчера, 18 июля, прошли встречи предварительного этапа волейбольной Лиги наций – 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2026. Результаты матчей на 18 июля (мужчины):

Китай – Болгария – 1:3 (25:22, 14:25, 20:25, 20:25);

Бразилия – Польша – 0:3 (22:25, 26:28, 19:25);

Канада – Куба – 0:3 (22:25, 21:25, 27:29);

Аргентина – Италия – 0:3 (22:25, 22:25, 22:25);

Турция – Словения – 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 23:25);

Сербия – Германия – 2:3 (25:21, 28:26, 16:25, 18:25, 13:15)

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).