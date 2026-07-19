15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Аргентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 18 июля

Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 18 июля
Комментарии

Вчера, 18 июля, прошли встречи предварительного этапа волейбольной Лиги наций – 2026 среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Волейбол. Лига наций — 2026. Результаты матчей на 18 июля (мужчины):

  • Китай – Болгария – 1:3 (25:22, 14:25, 20:25, 20:25);
  • Бразилия – Польша – 0:3 (22:25, 26:28, 19:25);
  • Канада – Куба  – 0:3 (22:25, 21:25, 27:29);
  • Аргентина – Италия – 0:3 (22:25, 22:25, 22:25);
  • Турция – Словения – 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 23:25);
  • Сербия – Германия – 2:3 (25:21, 28:26, 16:25, 18:25, 13:15)

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале команда обыграла сборную Италии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Турнирная таблица Лиги наций – 2026
Календарь Лиги наций – 2026
Материалы по теме
«Мы готовы на 100%!» Богдан — о допуске сборной России до международных турниров
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android