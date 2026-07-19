Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 19 июля

Сегодня, 19 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 19 июля (время московское):

00:00. Франция – Польша,

4:00. США – Болгария,

6:00. Бельгия – Канада,

9:30. Куба – Италия,

13:20. Япония – Аргентина,

14:00. Турция – Иран,

17:30. Украина – Германия,

20:00. Китай – Бразилия,

21:00. Сербия – Словения.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у России и Франции.