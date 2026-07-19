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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 19 июля

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 19 июля
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Сегодня, 19 июля, пройдут матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 19 июля (время московское):

  • 00:00. Франция – Польша,
  • 4:00. США – Болгария,
  • 6:00. Бельгия – Канада,
  • 9:30. Куба – Италия,
  • 13:20. Япония – Аргентина,
  • 14:00. Турция – Иран,
  • 17:30. Украина – Германия,
  • 20:00. Китай – Бразилия,
  • 21:00. Сербия – Словения.

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у России и Франции.

Турнирная таблица Лиги наций – 2026
Календарь Лиги наций – 2026
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