Мужская сборная Франции впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

Волейболисты сборной Франции впервые в своей истории не вышли в финальный раунд Лиги наций, уступив Польше со счётом 1:3 (25:17, 22:25, 21:25, 18:25) в предпоследнем туре предварительного этапа турнира. Это поражение лишило французов даже теоретических шансов на выход в финальный раунд соревнований, в который попадут восемь сильнейших команд.

Волейбол. Лига наций – 2026. Предварительный раунд, мужчины:

Франция — Польша — 1:3 (25:17, 22:25, 21:25, 18:25).

Лига наций пришла на смену Мировой лиге в 2018 году. До 2026-го французы дважды выигрывали этот турнир (2022, 2024) и каждый раз пробивались в финальный раунд.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).