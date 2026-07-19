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Мужская сборная Франции впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

Мужская сборная Франции впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций
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Волейболисты сборной Франции впервые в своей истории не вышли в финальный раунд Лиги наций, уступив Польше со счётом 1:3 (25:17, 22:25, 21:25, 18:25) в предпоследнем туре предварительного этапа турнира. Это поражение лишило французов даже теоретических шансов на выход в финальный раунд соревнований, в который попадут восемь сильнейших команд.

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 3
Польша
Франция: Буайе - 14, Потрон - 12, Энно - 11, Лиегбекедо - 10, Юэтс - 7, Бризар - 5, Фор - 4, Дюфло-Росси - 1, Тизи-Уалу, Дьез, Гейе, Маньен, Рамон, Пюжоль
Польша: Боладзь - 18, Леон - 13, Семенюк - 13, Лемански - 5, Новак - 3, Шальпук - 2, Якубишак - 2, Коменда - 1, Сливка - 1, Попивчак, Гранечны, Форналь, Сасак, Фирлей

Волейбол. Лига наций – 2026. Предварительный раунд, мужчины:

Франция — Польша — 1:3 (25:17, 22:25, 21:25, 18:25).

Лига наций пришла на смену Мировой лиге в 2018 году. До 2026-го французы дважды выигрывали этот турнир (2022, 2024) и каждый раз пробивались в финальный раунд.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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