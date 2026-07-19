Мужская сборная Бразилии впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

Волейболисты сборной Бразилии впервые в своей истории не вышли в финальный раунд Лиги наций, уступив Польше со счётом 0:3 (22:25, 26:28, 19:25) в предпоследнем туре предварительного этапа турнира.

Сейчас сборная занимает девятое место в турнирной таблице и может в случае победы над Китаем обойти только Украину, которая находится на восьмой строчке. Также у Бразилии есть шанс догнать по победам Болгарию и Турцию (шестое и седьмое места в таблице соответственно), но не сможет их обойти из-за большой разницы в очках.

Лига наций пришла на смену Мировой лиге в 2018 году. Бразильцы становились чемпионами в 2021 году и в каждом турнире пробивались в финальный раунд.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).