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Мужская сборная Бразилии впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций

Мужская сборная Бразилии впервые в истории не вышла в финальный раунд Лиги наций
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Волейболисты сборной Бразилии впервые в своей истории не вышли в финальный раунд Лиги наций, уступив Польше со счётом 0:3 (22:25, 26:28, 19:25) в предпоследнем туре предварительного этапа турнира.

Лига наций (м) . Предварительный этап
18 июля 2026, суббота. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Польша
Бразилия: Соуза - 12, Лукарелли - 12, Гуалберто - 9, Биспо - 6, да Сильва - 5, Фернандес - 2, Бенто Бучмеюк - 1, Гонсалвес, Онорато, Нунес да Кунья Джуниор, Баррето, Крелинг, Насименто, Пуреса
Польша: Форналь - 13, Семенюк - 12, Боладзь - 12, Лемански - 7, Якубишак - 3, Коменда - 2, Новак - 2, Попивчак, Леон, Сливка, Шальпук, Гранечны, Бакай, Сасак

Сейчас сборная занимает девятое место в турнирной таблице и может в случае победы над Китаем обойти только Украину, которая находится на восьмой строчке. Также у Бразилии есть шанс догнать по победам Болгарию и Турцию (шестое и седьмое места в таблице соответственно), но не сможет их обойти из-за большой разницы в очках.

Лига наций пришла на смену Мировой лиге в 2018 году. Бразильцы становились чемпионами в 2021 году и в каждом турнире пробивались в финальный раунд.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Турнирная таблица Лиги наций
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