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Япония стала первой командой в истории без поражений на предварительном этапе Лиги наций

Япония стала первой командой в истории без поражений на предварительном этапе Лиги наций
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Мужская сборная Японии стала первой командой в истории, которая прошла предварительный этап Лиги наций без поражений. В заключительном туре японские волейболисты обыграли Аргентину со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 13:20 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Аргентина
Япония: Исикава - 21, Такахаси - 16, Нисида - 8, Эбадедан-Дан - 6, Онодэра - 4, Мияура - 3, Фукацу, Оцука, Ямаути, Томита, Огава, Каи, Ямамото, Эйро
Аргентина: Армоа - 12, Висентин - 12, Лосер - 8, Гомес - 5, Кукарцев - 4, Гальего - 1, Серба - 1, Санчес, Конде, Мартинес, Палонски, Рамос, Массимино, Хираудо

Волейбол. Лига наций – 2026. Предварительный раунд, мужчины:

Япония — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

Команда Лорана Тийи выиграла все 12 матчей предварительного этапа, одержав победу в шести из них на тай-брейках. Ранее подобного достижение в рамках турнира не добивалась ни одна сборная — с одним поражением завершали предварительный этап Бразилия в 2019-м и 2025-м, а также Словения в 2024 году.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Турнирная таблица Лиги наций - 2026
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