Япония стала первой командой в истории без поражений на предварительном этапе Лиги наций

Мужская сборная Японии стала первой командой в истории, которая прошла предварительный этап Лиги наций без поражений. В заключительном туре японские волейболисты обыграли Аргентину со счётом 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

Волейбол. Лига наций – 2026. Предварительный раунд, мужчины:

Япония — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

Команда Лорана Тийи выиграла все 12 матчей предварительного этапа, одержав победу в шести из них на тай-брейках. Ранее подобного достижение в рамках турнира не добивалась ни одна сборная — с одним поражением завершали предварительный этап Бразилия в 2019-м и 2025-м, а также Словения в 2024 году.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).