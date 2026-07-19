Турция впервые в истории прошла в финальный этап мужской Лиги наций
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Мужская сборная Турции под руководством Слободана Ковача обыграла Иран в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:16, 25:19) и гарантировала себе место в топ-8 с результатом восемь побед и четыре поражения.
Лига наций (м) . Предварительный этап
19 июля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Иран
Турция: Лагумджия - 23, Бюльбюль - 13, Байрам - 11, Лагумджия - 9, Тюмер - 4, Гюрбюз - 2, Енипазар - 2, Юксель - 1, Балтаджи, Матич, Киркит, Байрактар, Самет, Хильми
Иран: Хагпараст - 20, Хаджипур - 17, Шарифи - 10, Насери - 7, Вализадех - 5, Насри - 4, Батени - 2, Делавари - 1, Давудипур, Хазратпур, Хоссейн, Бехнежад, Калатех, Юсеф
В этом году турки одержали в два раза больше побед, чем за два предыдущих года вместе взятые (восемь против четырёх).
В топ-8 осталась одна путёвка, на которую претендуют Болгария и Украина, которые встретятся с Францией и Германией соответственно.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).
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