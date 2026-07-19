Турция впервые в истории прошла в финальный этап мужской Лиги наций

Мужская сборная Турции под руководством Слободана Ковача обыграла Иран в заключительном туре предварительного этапа Лиги наций со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:16, 25:19) и гарантировала себе место в топ-8 с результатом восемь побед и четыре поражения.

В этом году турки одержали в два раза больше побед, чем за два предыдущих года вместе взятые (восемь против четырёх).

В топ-8 осталась одна путёвка, на которую претендуют Болгария и Украина, которые встретятся с Францией и Германией соответственно.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Польши. В финале прошлогоднего турнира польские волейболисты обыграли Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).