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Бывший доигровщик Макаренко вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший доигровщик Макаренко вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
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40-летний бывший доигровщик Дмитрий Макаренко вошёл в тренерский штаб калининградского «Локомотива». Он заменил Дениса Игнатьева, который ранее помогал главному тренеру команды Андрею Воронкову. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Последним клубом Макаренко в игровой карьере стал нижегородский АСК в сезоне-2024/2025, который с прошлого сезона переименован в «Горький». Он также играл за «Оренбуржье», «Газпром-Югра», «Югру-Самотлор», петербургский «Зенит», «Нову», «Динамо-ЛО», МГТУ.

Напомним, в прошлом сезоне калининградский «Локомотив» занял шестое место в женском чемпионате России.

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