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Воспитанник новосибирского «Локомотива» Бенкович продолжит карьеру в Болгарии

Воспитанник новосибирского «Локомотива» Бенкович продолжит карьеру в Болгарии
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18-летний воспитанник новосибирского «Локомотива» Тимофей Бенкович, который играет на позиции доигровщика, продолжит карьеру в болгарском волейбольном клубе «Монтана» на правах аренды. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Молодёжной волейбольной лиги.

Подготовку к новому сезону Бенкович проведёт вместе с основной командой «Локомотива». После этого спортсмен отправится в болгарский клуб на сезон-2026/2027.

Напомним, ещё один воспитанник «Локомотива» Андрей Ефремов продолжит карьеру в парижском «Пари Волей». В прошлом сезоне за эту команду играл его партнёр по молодёжной команде «Локомотива» Василий Молотков.

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