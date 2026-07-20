Результаты матчей Лиги наций по волейболу — 2026 среди мужчин на 19 июля

Сегодня, 19 июля, прошли матчи волейбольной Лиги наций 2026 года среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций на 19 июля

Франция – Польша – 1:3

США – Болгария — 1:3

Бельгия – Канада – 3:0

Куба – Италия – 1:3

Япония – Аргентина – 3:0

Турция – Иран – 3:1

Украина – Германия – 3:1

Китай – Бразилия – 0:3

Сербия – Словения – 0:3

Победителем Лиги наций 2025 года стала сборная Польши. В финале национальная команда обыграла Италию со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). Для Польши эта победа стала второй в истории турнира. Столько же побед в турнире у России и Франции.

